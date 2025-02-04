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        Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Giresun'un yüksek kesimleri karın ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:07
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        Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Giresun'un yüksek kesimleri karın ardından beyaza büründü.

        Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, dün akşam saatlerinden itibaren yörede yaylalar ile yüksek kesimlerde karın etkili olduğunu söyledi.

        Önal, doğanın yeniden beyaza büründüğünü belirterek, "Birkaç gündür güneşli havanın yaşandığı yaylalarımız ile yüksek kesimlerde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Doğa yeniden beyaza bürünmüş durumda. Aralıklarla kar etkisini sürdürüyor." dedi.

        Karın tadını çıkarmak isteyenlerin yaylalara çıktığını vurgulayan Önal, belediye olarak yolları açık tutmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

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