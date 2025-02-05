Giresun'da bir genç asker uğurlama eğlencesinde silahla yaralandı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçenin Küçükahmet köyünde dün geceki asker uğurlama eğlencesi sırasında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu B.G. (21) kafasından yaralandı.

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