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        Giresun'da bir genç asker uğurlama eğlencesinde silahla yaralandı

        Giresun'un Dereli ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde silahla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:27 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:27
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        Giresun'da bir genç asker uğurlama eğlencesinde silahla yaralandı
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        Giresun'un Dereli ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde silahla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

        İlçenin Küçükahmet köyünde dün geceki asker uğurlama eğlencesi sırasında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu B.G. (21) kafasından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan genç, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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