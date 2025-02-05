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        Yabancı intörn doktorlar Giresun Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdürüyor

        Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Şengül, yurtdışı staj değişimi kapsamında yabancı intörn doktorlara eğitim verdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:29
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        Yabancı intörn doktorlar Giresun Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdürüyor
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        Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Şengül, yurtdışı staj değişimi kapsamında yabancı intörn doktorlara eğitim verdiklerini söyledi.

        Prof. Dr. Şengül, AA muhabirine, genel ve endokrin cerrahisi alanlarında bugüne kadar Brezilya, Macaristan, Mısır ve Kenya'dan gelen intörn doktorların üniversitede eğitim aldıklarını belirtti.

        Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve dünyanın çeşitli ülkelerinden eğitim için yeni talepler aldıklarını aktaran Şengül, şöyle devam etti:

        "Bugüne kadar kliniğimizde üç Brezilyalı, bir Macar toplam altı intörn doktora eğitim verilmiştir. Pandemi sürecinde yaşanan doğal duraklamanın ardından, teorik, akademik ve pratik alanlarda Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu (IFMSA) kapsamında uyguladığımız uluslararası eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve dünyanın diğer çeşitli ülkelerinden zaman zaman talepler alıyoruz."

        Şengül, doktorların Giresun'u tercih etmelerinden memnuniyet duyduklarını da dile getirerek, "Türkiye'nin başta Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üç büyük şehri göz önünde bulundurulduğunda, dünyanın çeşitli ülkelerine ait tıp fakültelerinden tıp öğrencileri, stajyer doktorlar ve intörn doktorların, Giresun'u tercih etmeleri kentimiz ile üniversitemiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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