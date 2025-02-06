Giresun'da kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı
Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan bir hasta İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan bir hasta İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
İl merkezine bağlı Karaali köyünde oturan H.U'nun (65) solunum rahatsızlığı yaşadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İl Özel İdare ekipleri, kar yağışı sonucu kapanan köy yolunda yaptıkları çalışmayla hastaya ulaştı.
112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu H.U. kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Çamoluk ilçesinde de kullandığı tırla yolda mahsur kalan bir sürücünün, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldığı öğrenildi.
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