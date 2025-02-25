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        Giresun'da ev yangınında hasar oluştu

        Giresun'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:49
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        Giresun'da ev yangınında hasar oluştu
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        Giresun'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

        Merkeze bağlı Burhaniye köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hasar meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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