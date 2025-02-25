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        Giresun'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

        Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 19:44 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:44
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        Giresun'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
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        Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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