Giresun'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.
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