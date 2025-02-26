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        Bulancak'ta sosyal market açıldı

        Bulancak Belediyesi'nce ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek sosyal market açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:04
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        Bulancak'ta sosyal market açıldı
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        Bulancak Belediyesi'nce ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek sosyal market açıldı.

        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü yanında kurulan marketten, belediye tarafından belirlenen ve 'Bulancak Kart' verilen ihtiyaç sahiplerinin faydalanabileceğini belirtti.

        İhtiyaç sahiplerinin her ay kartlarına yüklenen miktar karşılığında temel ihtiyaçlarını giderebileceğini aktaran Sıbıç, şunları kaydetti:

        "Sosyal belediyecilik gereği bir söz verdik, 'Bulancak için gece gündüz çalışacağız' dedik. Şimdi de bir sözümüzü daha tutmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bulancak Kart ve Sosyal Market projemizi hayata geçirerek, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya, dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz. Çünkü biz, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Bulancak için varız."

        Sıbıç, belediye tarafından belirlenen 300 kişiye yıllık 12 bin liralık kart verildiğini, dileyenlerin istediği şekilde kartı yıl boyunca kullanabileceğini kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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