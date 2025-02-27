Giresun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hacı Miktad Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Giresun kent girişinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen E.A.'ya çarptı.
Kazada yaralanan yaya, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin hastanede tedavi altına alındı.
Otomobilin yayaya çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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