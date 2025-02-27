Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Hacı Miktad Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Giresun kent girişinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen E.A.'ya çarptı.

        Kazada yaralanan yaya, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin hastanede tedavi altına alındı.

        Otomobilin yayaya çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Kardan geline düğün yaptı
        Kardan geline düğün yaptı
        Bulancak'ta sosyal market açıldı
        Bulancak'ta sosyal market açıldı
        Giresun'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
        Giresun'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
        Giresun'da motokurye, motosiklet ve scooterlar yarın trafiğe çıkabilecek
        Giresun'da motokurye, motosiklet ve scooterlar yarın trafiğe çıkabilecek
        Giresun'da belediye personeli 95 yaşındaki hastayı sırtında taşıdı
        Giresun'da belediye personeli 95 yaşındaki hastayı sırtında taşıdı
        Giresun'da ev yangınında hasar oluştu
        Giresun'da ev yangınında hasar oluştu