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        Giresun'da motokurye, motosiklet ve scooterlar yarın trafiğe çıkabilecek

        Giresun'da, kar nedeniyle motokurye, motosiklet ve scooterlara uygulanan trafiğe çıkış kısıtlamasının yarın sona ereceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:50 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:50
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        Giresun'da motokurye, motosiklet ve scooterlar yarın trafiğe çıkabilecek
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        Giresun'da, kar nedeniyle motokurye, motosiklet ve scooterlara uygulanan trafiğe çıkış kısıtlamasının yarın sona ereceği bildirildi.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde görülen yoğun kar yağışları ve don ile buzlanma riski sebebiyle motokurye, motosiklet ve scooterlara uygulanan trafiğe çıkış kısıtlaması, 26 Şubat Çarşamba günü (yarın) saat 10.00 itibarıyla sona erecektir." ifadelerini kullandı.

        Serdengeçti, ara yollarda yer yer görülebilecek buzlanma ve don tehlikelerine karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde de uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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