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        Espiye'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

        Espiye ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:32
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        Espiye'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
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        Espiye ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu.

        İlçe Kaymakamlığınca bir restoranda organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kaymakam Ahmet Kavanoz, tüm şehitlere ve vefat eden gazilere Allah'tan rahmet dileyerek, ramazanda şehit aileleri ve gazilerle bir arada olabilmenin önemini vurguladı.

        Belediye Başkanı Erol Karadere ise ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

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