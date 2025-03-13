Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında "fuhşa teşvik aracılık, yer temin etmek" suçunu işledikleri tespit edilen 5 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

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