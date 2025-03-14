Espiye'de cezaevinde iftar programı düzenlendi
Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi.
Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi.
Cezaevi yemekhanesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, cezaevi personeli ve hükümlüler katıldı.
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