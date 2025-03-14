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        Espiye'de cezaevinde iftar programı düzenlendi

        Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:41
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        Espiye'de cezaevinde iftar programı düzenlendi
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        Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi.

        Cezaevi yemekhanesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, cezaevi personeli ve hükümlüler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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