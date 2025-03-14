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        Espiye'de velilere yönelik bilgi yarışması düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde velilere yönelik bilgi yarışması organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:59
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        Espiye'de velilere yönelik bilgi yarışması düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde velilere yönelik bilgi yarışması organize edildi.

        Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda düzenlenen yarışmada velilerden oluşan gruplar, yörenin tarihi, kültürü ve geleneklerini içeren 10 soruyu cevapladı.

        Yarışma sonunda katılımcılara ödül ve teşekkür belgesi verildi.

        Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, bu tür etkinlikler sayesinde veliler ile öğrenciler arasındaki bağın güçlendiğini söyledi.

        Okul Müdürü Muhammet Aygün ise katılım sağlayanlara teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri
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