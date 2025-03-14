Espiye'de velilere yönelik bilgi yarışması düzenlendi

Okul Müdürü Muhammet Aygün ise katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, bu tür etkinlikler sayesinde veliler ile öğrenciler arasındaki bağın güçlendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.