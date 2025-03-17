Giresun'da ormanlık alanda örtü yangını
Giresun'un Espiye ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını meydana geldi.
Giresun'un Espiye ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gebelli köyü kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden örtü yangını yaşandı.
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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