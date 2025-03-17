Giresun'da fındık 132-140 lira arasında işlem görüyor
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 132-140 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 132-140 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.
Bölük, AA muhabirine, son haftalarda 130-135 lira arasında durağan bir seyir izleyen fındık fiyatının yeniden yükselişe geçmeye başladığını belirtti.
Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada 132-140 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğine işaret etti.
Bölük, gelecek haftalarda pazarı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.
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