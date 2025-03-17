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        Giresun'da fındık 132-140 lira arasında işlem görüyor

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 132-140 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:16
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        Giresun'da fındık 132-140 lira arasında işlem görüyor
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın serbest piyasada 132-140 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

        Bölük, AA muhabirine, son haftalarda 130-135 lira arasında durağan bir seyir izleyen fındık fiyatının yeniden yükselişe geçmeye başladığını belirtti.

        Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada 132-140 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğine işaret etti.

        Bölük, gelecek haftalarda pazarı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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