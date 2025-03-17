Giresun'da fındık 132-140 lira arasında işlem görüyor

Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada 132-140 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğine işaret etti.

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