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        Alucra'da iftar geleneği devam ediyor

        Alucra'da Şehit Emre Doruk Kültür Merkezi ve Taziyeevinde her gün yaklaşık 300 kişiye iftar veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:21
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        Alucra'da iftar geleneği devam ediyor
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        Alucra'da Şehit Emre Doruk Kültür Merkezi ve Taziyeevinde her gün yaklaşık 300 kişiye iftar veriliyor.

        Şehit Emre Doruk İlim, Kültür ve Hizmet Derneği öncülüğünde hayırsever iş insanlarının destekleriyle üç yıldır gerçekleştirilen iftar programları bu yıl da devam ediyor.

        İlçe halkının yanı sıra şehirlerarası otobüslerle seyahat eden ve iftar saatinde Alucra'da bulunan vatandaşlar da iftar sofrasından faydalanabiliyor.

        Dernek Başkanı Resul Zorba, yaptığı açıklamada, organizasyonun her yıl daha fazla kişiye ulaştığını belirterek, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

        Zorba, bu dayanışma geleneğinin Alucra'daki birlik ve beraberliğin güzel bir örneği olduğunu sözlerine ekledi.

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