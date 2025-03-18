Giresun'un Espiye ve Alucra ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Espiye ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Şehit Murat Şahin İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törende ise şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Kaymakam Vekili Seda Ünlü, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

- Alucra

Alucra ilçesindeki tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtına çelenk sunulan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Şevket Canikli İmam Hatip Ortaokulu'nda organize edilen anma programında öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, "Çanakkale" konulu şiirleri seslendirdi.

Kaymakam Ejder Şahin, Belediye Başkanı Faruk Demirağ, Cumhuriyet Savcısı İsmail Karagöz, şehit aileleri ve gaziler, daha sonra Alucra Şehitliğini ziyaret etti.