Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı

Türk fındığı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Uluslararası Gıda ve Ağırlama Fuarı'nda (AAHAR 2025) tanıtıldı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Fındık ve Mamulleri ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri tarafından Hindistan'ın en büyük gıda fuarı olan AAHAR'a "Türk fındığı" markasıyla ikinci kez katılım sağlandı.

Yiyecek ve içecek endüstrisinde yer alan birçok ürünün sergilendiği fuarda, gıda imalatı sektöründe önemli bir içerik maddesi olarak kullanılan Türk fındığı da ziyaretçilere tanıtıldı.

Türk fındığının Hint mutfağındaki kullanım alanlarına yönelik potansiyelin açığa çıkarılması amacıyla, fındığın ana malzeme olarak kullanıldığı 8 tarif geliştirildi. Hazırlanan lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve tarifleri içeren kartlar da dağıtıldı.

Ziyaretçilere kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi, ayrıca Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin yer aldığı broşür verildi.