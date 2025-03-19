Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı

        Türk fındığı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Uluslararası Gıda ve Ağırlama Fuarı'nda (AAHAR 2025) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı
        ABONE OL

        Türk fındığı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Uluslararası Gıda ve Ağırlama Fuarı'nda (AAHAR 2025) tanıtıldı.

        Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Fındık ve Mamulleri ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri tarafından Hindistan'ın en büyük gıda fuarı olan AAHAR'a "Türk fındığı" markasıyla ikinci kez katılım sağlandı.

        Yiyecek ve içecek endüstrisinde yer alan birçok ürünün sergilendiği fuarda, gıda imalatı sektöründe önemli bir içerik maddesi olarak kullanılan Türk fındığı da ziyaretçilere tanıtıldı.

        Türk fındığının Hint mutfağındaki kullanım alanlarına yönelik potansiyelin açığa çıkarılması amacıyla, fındığın ana malzeme olarak kullanıldığı 8 tarif geliştirildi. Hazırlanan lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve tarifleri içeren kartlar da dağıtıldı.

        Ziyaretçilere kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi, ayrıca Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin yer aldığı broşür verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Alucra'da iftar geleneği devam ediyor
        Alucra'da iftar geleneği devam ediyor
        Tesislerini devlet desteği ile yenileyen firma yılda 8 bin ton fındık ihraç...
        Tesislerini devlet desteği ile yenileyen firma yılda 8 bin ton fındık ihraç...
        Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi tutuklandı
        Giresun'da fındık 132-140 lira arasında işlem görüyor
        Giresun'da fındık 132-140 lira arasında işlem görüyor
        Giresun'da ormanlık alanda örtü yangını
        Giresun'da ormanlık alanda örtü yangını