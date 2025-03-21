Giresun ve Gümüşhane'de 159 köy yolunda karla mücadele devam ediyor

Karadeniz illerinde kar hayatı olumsuz etkilerken, Giresun ve Gümüşhane'de kapalı bulunan 159 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Giresun'un yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, merkez ve Bulancak'ta 12'şer, Alucra'da 34, Dereli ve Espiye'de 13'er, Yağlıdere'de 6, Keşap ve Piraziz ilçesinde ise 3'er olmak üzere 96 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle karla mücadele yürütüyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kar nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 35, Torul'da 13, Kürtün'de 7, Şiran'da 6 ve Kelkit ilçesinde 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 44 personeli, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Trabzon

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı ve Çayıroba mahallelerinin yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

- Ordu

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar sonrası mücadele çalışmalarına yeniden başlandığı belirtildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra don ve buzlanma riskine karşı da önlem aldığı aktarılan açıklamada, "Ekipler bir yandan ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için çalışırken, hasta ve cenaze hizmetlerine de öncelik veriyor." bilgisine yer verildi.

- Artvin

Artvin'de yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Kafkasör Yaylası başta olmak üzere yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ekipleri, zaman zaman trafiğin aksadığı Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.