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        Giresun Belediyesi'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor

        Giresun Belediyesi kentteki alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:04
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        Giresun Belediyesi'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor
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        Giresun Belediyesi kentteki alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen çalışmaların hem mevcut altyapının güçlendirilmesi hem de yeni projelerin hayata geçirilmesi için büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

        Çalışmalarla su arızaları ve kanalizasyon sistemlerinde yaşanan tıkanıklıkların en aza

        indirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, Kavaklar ve Teyyaredüzü mahallelerinde içme suyu şebeke tamiratları ile Yalı mahallesinde kanalizasyon hattı çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

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