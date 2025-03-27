Giresun Belediyesi'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor
Giresun Belediyesi kentteki alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.
Giresun Belediyesi kentteki alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen çalışmaların hem mevcut altyapının güçlendirilmesi hem de yeni projelerin hayata geçirilmesi için büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
Çalışmalarla su arızaları ve kanalizasyon sistemlerinde yaşanan tıkanıklıkların en aza
indirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Açıklamada, Kavaklar ve Teyyaredüzü mahallelerinde içme suyu şebeke tamiratları ile Yalı mahallesinde kanalizasyon hattı çalışmasının devam ettiği kaydedildi.
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