Giresun'da yetim çocuklara bayram hediyesi
Giresun'da Ramazan Bayramı öncesinde yetim 40 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.
Giresun'da Ramazan Bayramı öncesinde yetim 40 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.
İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Giresun Şubesince "Bayramda bir yetimin sevincine ortak ol" temasıyla başlatılan kampanya kapsamında yetim çocuklara bayram sevinci yaşatıldı.
Müftü Selçuk Kılıçbay, yaptığı açıklamada, Giresun'da her yıl yaklaşık 140 çocuğun kıyafet ihtiyacının karşılandığını aktardı.
Yetim ve öksüzlerin gözlerindeki ışıltıyı, yüzlerindeki sevinci artırmak için çaba gösterdiklerini belirten Kılıçbay, "Bayramın coşkusunu hanelerimizden başlayarak, binalarımıza, sokaklarımıza, mahallelerimize, köy ve beldelerimize taşımak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
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