Giresun'da yetim çocuklara bayram hediyesi

Yetim ve öksüzlerin gözlerindeki ışıltıyı, yüzlerindeki sevinci artırmak için çaba gösterdiklerini belirten Kılıçbay, "Bayramın coşkusunu hanelerimizden başlayarak, binalarımıza, sokaklarımıza, mahallelerimize, köy ve beldelerimize taşımak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Müftü Selçuk Kılıçbay, yaptığı açıklamada, Giresun'da her yıl yaklaşık 140 çocuğun kıyafet ihtiyacının karşılandığını aktardı.

İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Giresun Şubesince "Bayramda bir yetimin sevincine ortak ol" temasıyla başlatılan kampanya kapsamında yetim çocuklara bayram sevinci yaşatıldı.

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