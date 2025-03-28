Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da yetim çocuklara bayram hediyesi

        Giresun'da Ramazan Bayramı öncesinde yetim 40 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da yetim çocuklara bayram hediyesi
        ABONE OL

        Giresun'da Ramazan Bayramı öncesinde yetim 40 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

        İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Giresun Şubesince "Bayramda bir yetimin sevincine ortak ol" temasıyla başlatılan kampanya kapsamında yetim çocuklara bayram sevinci yaşatıldı.

        Müftü Selçuk Kılıçbay, yaptığı açıklamada, Giresun'da her yıl yaklaşık 140 çocuğun kıyafet ihtiyacının karşılandığını aktardı.

        Yetim ve öksüzlerin gözlerindeki ışıltıyı, yüzlerindeki sevinci artırmak için çaba gösterdiklerini belirten Kılıçbay, "Bayramın coşkusunu hanelerimizden başlayarak, binalarımıza, sokaklarımıza, mahallelerimize, köy ve beldelerimize taşımak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi

        Benzer Haberler

        Giresun Valiliği'nden Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu açıklaması:
        Giresun Valiliği'nden Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu açıklaması:
        Giresun Emniyet Müdürlüğü bayramda denetimlerini sürdürecek
        Giresun Emniyet Müdürlüğü bayramda denetimlerini sürdürecek
        Giresun Belediyesi'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor
        Giresun Belediyesi'nin alt yapı çalışmaları devam ediyor
        Giresun'da üreticilere damla sulama malzemeleri dağıtıldı
        Giresun'da üreticilere damla sulama malzemeleri dağıtıldı
        Giresun'da köylerde muhtar evleri projesi devam ediyor
        Giresun'da köylerde muhtar evleri projesi devam ediyor
        Öğrencilerden Espiye Orman İşletme Şefliğine ziyaret
        Öğrencilerden Espiye Orman İşletme Şefliğine ziyaret