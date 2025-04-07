Giresun'da fındığın kilogramı 140-145 liradan işlem gördü
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın kilogramının serbest piyasada 140-145 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın kilogramının serbest piyasada 140-145 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Bölük, yaptığı açıklamada, son haftalarda pazarda 137-142 liradan durağan bir seyir izleyen fındık fiyatının yeniden yukarı doğru hareketlendiğini belirtti.
Yeni haftanın ilk gününde fındığın kilogramının piyasada randımanına göre 140-145 liradan işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğine dikkati çekti.
Bölük, pazardaki ve fiyattaki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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