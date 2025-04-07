Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da fındığın kilogramı 140-145 liradan işlem gördü

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın kilogramının serbest piyasada 140-145 liradan işlem gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da fındığın kilogramı 140-145 liradan işlem gördü
        ABONE OL

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın kilogramının serbest piyasada 140-145 liradan işlem gördüğünü söyledi.

        Bölük, yaptığı açıklamada, son haftalarda pazarda 137-142 liradan durağan bir seyir izleyen fındık fiyatının yeniden yukarı doğru hareketlendiğini belirtti.

        Yeni haftanın ilk gününde fındığın kilogramının piyasada randımanına göre 140-145 liradan işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğine dikkati çekti.

        Bölük, pazardaki ve fiyattaki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Giresun'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Giresun'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kayıp olarak aranırken kazada öldüğü ortaya çıktı
        Kayıp olarak aranırken kazada öldüğü ortaya çıktı
        Giresun'da kayıp ihbarı yapılan kişi dereye devrilen otomobilinde ölü bulun...
        Giresun'da kayıp ihbarı yapılan kişi dereye devrilen otomobilinde ölü bulun...
        Doğankent'te taşkın kontrol inşaatı çalışmaları devam ediyor
        Doğankent'te taşkın kontrol inşaatı çalışmaları devam ediyor
        Türkiye, fındık ihracatından 7 ayda 1,7 milyar doları aşkın gelir sağladı
        Türkiye, fındık ihracatından 7 ayda 1,7 milyar doları aşkın gelir sağladı
        Giresun Üniversitesince yapay zekaya dayalı yeni "sinir ağı yazılımı" geliş...
        Giresun Üniversitesince yapay zekaya dayalı yeni "sinir ağı yazılımı" geliş...