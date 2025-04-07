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        Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

        Giresun'da vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recep Koç toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:48 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:53
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        Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
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        Giresun'da vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recep Koç toprağa verildi.

        Koç için Bulancak ilçesi merkez Orta Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Koç'un yakınlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının yetkileri ve vatandaşlar katıldı.

        Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Koç, kent mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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