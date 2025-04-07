Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Giresun'da vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recep Koç toprağa verildi.
Giresun'da vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recep Koç toprağa verildi.
Koç için Bulancak ilçesi merkez Orta Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Koç'un yakınlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının yetkileri ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Koç, kent mezarlığında toprağa verildi.
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