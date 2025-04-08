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        Giresun'daki Çağlayan Şelalesi ilkbaharda karların erimesiyle canlandı

        Giresun'da karların erimesiyle debisi artan Çağlayan Şelalesi, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilkbahar rotasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:00
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        Giresun'daki Çağlayan Şelalesi ilkbaharda karların erimesiyle canlandı
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        Giresun'da karların erimesiyle debisi artan Çağlayan Şelalesi, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilkbahar rotasında yer alıyor.

        Şebinkarahisar ilçesinin Çağlayan köyünde yer alan şelale 50 metreden dökülüyor. Yaz aylarında kuruma noktasına gelen Çağlayan Şelalesi, ilkbaharda karın erimesiyle canlanıyor.

        Dökülme mesafesi dolayısıyla suyun oluşturduğu güzellik doğa tutkunlarını şelaleye çekerken, doğa kulüplerinin rotasına giren şelalenin alt kısmından dökülüşü izlenebiliyor.

        Giresun Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, ikinci kez Çağlayan Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

        İlçede belirli bir rota üzerinden şelaleye ulaştıklarını aktaran Kılıç, katılımcı sayısına bakıldığında organizasyonun ilgi gördüğünü kaydetti.

        Kılıç, şelalenin oluşturduğu güzelliğin herkesi şaşırttığını ifade ederek, "Buraya çok gelen var. Bu da bize bu rotanın, şelalenin cezbediciliğini kanıtlıyor. Genelde bir yerin ne denli ilgi gördüğü ilk gelenlerle ölçülmez ikinci kez aynı yere tekrar gelmek istiyorsa bir kişi bu yer onu cezbetmiş demektir." dedi.

        Enes Aktaş da ikinci kez şelaleye geldiğini belirterek, "Buraya beş kez de gelinir, on kez de gelinir, bu doğa harikası bir kez gelmeyle doyulamaz. Giresun'un birçok yerini gezmek gerekiyor." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri

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