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        Giresun'da Yeşilay'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

        Yeşilay Giresun Şubesi üye ve gönüllüleri kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:08
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        Giresun'da Yeşilay'dan sağlık çalışanlarına ziyaret
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        Yeşilay Giresun Şubesi üye ve gönüllüleri kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

        Şubeden yapılan açıklamada, Sağlık Haftası kapsamında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ziyarette bulunularak çeşitli hediyeler verildiği belirtildi.

        Yeşilay'ın sağlık alanında özveriyle çalışan tüm sağlık personelinin her zaman yanında olduğunun vurgulandığı açıklamada, bağımlılıkla mücadeleye verdikleri destek için sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

        Sağlıklı nesillerin inşası adına Yeşilay'ın çalışmalarını kararlılıkla sürdürüldüğü, sağlık camiası ile iş birliği içinde olmaktan büyük memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

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