Giresun'da Yeşilay'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

Yeşilay'ın sağlık alanında özveriyle çalışan tüm sağlık personelinin her zaman yanında olduğunun vurgulandığı açıklamada, bağımlılıkla mücadeleye verdikleri destek için sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Yeşilay Giresun Şubesi üye ve gönüllüleri kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

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