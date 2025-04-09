Giresun'da Yeşilay'dan sağlık çalışanlarına ziyaret
Yeşilay Giresun Şubesi üye ve gönüllüleri kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Yeşilay Giresun Şubesi üye ve gönüllüleri kentte görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Şubeden yapılan açıklamada, Sağlık Haftası kapsamında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ziyarette bulunularak çeşitli hediyeler verildiği belirtildi.
Yeşilay'ın sağlık alanında özveriyle çalışan tüm sağlık personelinin her zaman yanında olduğunun vurgulandığı açıklamada, bağımlılıkla mücadeleye verdikleri destek için sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
Sağlıklı nesillerin inşası adına Yeşilay'ın çalışmalarını kararlılıkla sürdürüldüğü, sağlık camiası ile iş birliği içinde olmaktan büyük memnuniyet duyulduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.