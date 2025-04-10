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        Giresun'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Giresun'un Espiye, Bulancak ve Yağlıdere ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:42
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        Giresun'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Giresun'un Espiye, Bulancak ve Yağlıdere ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Espiye'de Hükumet Konağı önündeki törende Atatürk anıtına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Ahmet Kavanoz, yaptığı konuşmada, Polis Haftası'nı kutlayarak ülkenin her köşesinde huzur ve güven ortamının tesisi adına görev yapan emniyet görevlilerine başarı diledi.

        Törene, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, İlçe Emniyet Müdürü Ferit Öge ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca katıldı.

        - Bulancak

        Bulancak'ta hafta kapsamında kaymakamlıkta resepsiyon düzenlendi.

        Kaymakam Ünal Koç, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 180. yılını kutlayarak, "180 yıllık köklü bir kurum ve aynı zamanda da çağın gereklerine kendini uydurmuş, bugün dünyanın sayılı polis teşkilatlarından biri. Biz de kendileriyle gurur duyuyoruz." dedi.

        İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir de anlamlı günde polis teşkilatını yalnız bırakmayıp resepsiyona katılanlara teşekkür etti.

        Resepsiyona, Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us ve diğer ilgililer katıldı.

        - Yağlıdere

        Yağlıdere'de kaymakamlık binası önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından konuşa İlçe Emniyet Amiri Ahmet Ali Bulut, Türk polisinin devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma görevini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

        Tören, tebriklerin kabulü ile devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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