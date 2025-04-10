Giresun'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Giresun'un Espiye, Bulancak ve Yağlıdere ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Espiye'de Hükumet Konağı önündeki törende Atatürk anıtına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, yaptığı konuşmada, Polis Haftası'nı kutlayarak ülkenin her köşesinde huzur ve güven ortamının tesisi adına görev yapan emniyet görevlilerine başarı diledi.

Törene, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, İlçe Emniyet Müdürü Ferit Öge ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca katıldı.

- Bulancak

Bulancak'ta hafta kapsamında kaymakamlıkta resepsiyon düzenlendi.

Kaymakam Ünal Koç, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 180. yılını kutlayarak, "180 yıllık köklü bir kurum ve aynı zamanda da çağın gereklerine kendini uydurmuş, bugün dünyanın sayılı polis teşkilatlarından biri. Biz de kendileriyle gurur duyuyoruz." dedi.