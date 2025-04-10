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        Giresun'da sürü halindeki kızıl geyikler görüntülendi

        Giresun'un Alucra ilçesinde doğada gezinen kızıl geyikler görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:48 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:57
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        Giresun'da sürü halindeki kızıl geyikler görüntülendi
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        Giresun'un Alucra ilçesinde doğada gezinen kızıl geyikler görüntülendi.

        Doğal güzelliklere sahip Alucra, yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor. Demirözü köyü grup yolu çevresinde sürü halinde gezinen yaklaşık 10 kızıl geyik kayda alındı.

        Çayırda ilerleyen kızıl geyikler, bir süre bekledikten sonra ağaçlık alana yönelerek gözden kayboldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünce 2007-2019 yıllarında popülasyon artışı için doğaya belirli periyotlarla kızıl geyik salınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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