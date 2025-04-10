Giresun'da sürü halindeki kızıl geyikler görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünce 2007-2019 yıllarında popülasyon artışı için doğaya belirli periyotlarla kızıl geyik salınmıştı.

Doğal güzelliklere sahip Alucra, yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor. Demirözü köyü grup yolu çevresinde sürü halinde gezinen yaklaşık 10 kızıl geyik kayda alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.