Yağlıdere'de en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Yağlıdere'de Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma yarışması düzenlendi.
Yağlıdere'de Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma yarışması düzenlendi.
Öğrencilerin kütüphaneden ödünç kitap olarak katıldığı yarışmada 37 kitap okuyan Betül Esma Duran birinci, 35 kitap okuyan Ahsen Betül Özdemir ikinci ve 25 kitap okuyan Selin Erva Birinci üçüncü oldu.
Kaymakam Seda Ünlü, makamında düzenlenen törende öğrencilere ödüllerini takdim etti.
Törene katılan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Karyağdı da yarışmaya katılan öğrencilere ve destek olan velilerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.