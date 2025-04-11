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        Yağlıdere'de en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

        Yağlıdere'de Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:21
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        Yağlıdere'de en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
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        Yağlıdere'de Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma yarışması düzenlendi.

        Öğrencilerin kütüphaneden ödünç kitap olarak katıldığı yarışmada 37 kitap okuyan Betül Esma Duran birinci, 35 kitap okuyan Ahsen Betül Özdemir ikinci ve 25 kitap okuyan Selin Erva Birinci üçüncü oldu.

        Kaymakam Seda Ünlü, makamında düzenlenen törende öğrencilere ödüllerini takdim etti.

        Törene katılan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Karyağdı da yarışmaya katılan öğrencilere ve destek olan velilerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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