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        Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Bulancak-Kovanlık kara yolu kısmen açıldı

        Giresun'da heyelan meydana gelen Bulancak-Kovanlık kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:39 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:46
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        Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Bulancak-Kovanlık kara yolu kısmen açıldı
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        Giresun'da heyelan meydana gelen Bulancak-Kovanlık kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Bulancak ilçesinin Bahçeli köyü mevkisinde heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Kovanlık beldesi ile ulaşımın sağlandığı kara yoluna sürüklendi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik önlemi alınan kara yolunun tek şeridi, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

        Yetkililer, sürücüleri heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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