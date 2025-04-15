Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Bulancak-Kovanlık kara yolu kısmen açıldı
Giresun'da heyelan meydana gelen Bulancak-Kovanlık kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Giresun'da heyelan meydana gelen Bulancak-Kovanlık kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Bulancak ilçesinin Bahçeli köyü mevkisinde heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Kovanlık beldesi ile ulaşımın sağlandığı kara yoluna sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alınan kara yolunun tek şeridi, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.
Yetkililer, sürücüleri heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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