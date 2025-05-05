Üreticilere fındık kurdu ve kokarcayla mücadele uyarısı

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere fındık kurdu ve kahverengi kokarca zararlılarına karşı mücadele konusunda uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zararlılara karşı zirai mücadelenin sahilde 10 Mayıs, orta kolda 13 Mayıs ve yüksek kolda 16 Mayıs tarihinde başlanması gerektiği belirtildi.

İlaçlama çalışmasından önce zararlının yoğunluğunun ölçülmesi gerektiğine işaret edilerek, "Bunun için fındık ocakları altına 3 metreye 3,5 metre ebadında çarşaf gerilerek darbe metoduyla çarşafa düşen böcekler sayılmalıdır. Sayım sonucunda 10 ocaktan 2 veya daha fazla ergin fındık kurdu, 1 veya daha fazla ergin kahverengi kokarca bulunan bahçelerde hem fındık kurduna hem de kahverengi kokarcaya karşı etkili ruhsatlı bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, üreticilerin aynı zamanda fındıkta külleme hastalığına karşı bu dönemlerde mücadele yapabilecekleri kaydedildi.