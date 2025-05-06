Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Bocce Grup Müsabakaları Bulancak'ta başladı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde, Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bocce Grup Müsabakaları Bulancak'ta başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Bulancak ilçesinde, Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları başladı.

        Bulancak Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Bocce Sahasında düzenlenen turnuvaya, 20 ilden öğrenciler katıldı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Yüksel, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını söyledi.

        Organizasyona çeşitli illerden öğrencilerin katıldığını belirten Yüksel, "Çocuklarımız okul sporları sayesinde yeni arkadaşlıklar kuruyor, tecrübe ediniyor. Bu, kazanacakları madalyalar kadar kıymetlidir." dedi.

        Bocce Grup Müsabakaları, 11 Mayıs'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!

        Benzer Haberler

        Giresun'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Giresun'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Türkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 4 ayında 852 milyon doları aşkın g...
        Türkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 4 ayında 852 milyon doları aşkın g...
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Espiye'de öğrenciler şehit mezarının bakım ve çevre düzenlemesini yaptı
        Espiye'de öğrenciler şehit mezarının bakım ve çevre düzenlemesini yaptı
        Üreticilere fındık kurdu ve kokarcayla mücadele uyarısı
        Üreticilere fındık kurdu ve kokarcayla mücadele uyarısı
        KFMİB'den kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına destek
        KFMİB'den kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına destek