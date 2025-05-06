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        Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı

        Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:55 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:55
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        Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı
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        Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik jandarma tarafından operasyon gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi gözaltına alındı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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