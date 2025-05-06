Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik jandarma tarafından operasyon gerçekleştirildi.

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