Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Fındıkta kahverengi kokarca popülasyonu ve zarar yoğunluğu araştırılıyor

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğünce, Giresun'da fındık bahçelerinde kahverengi kokarca popülasyonu ve zarar yoğunluğunun belirlenmesine yönelik araştırma projesi yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fındıkta kahverengi kokarca popülasyonu ve zarar yoğunluğu araştırılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğünce, Giresun'da fındık bahçelerinde kahverengi kokarca popülasyonu ve zarar yoğunluğunun belirlenmesine yönelik araştırma projesi yürütülüyor.

        Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, kahverengi kokarcanın fındıkta kalite ve verim kaybına yol açtığını söyledi.

        Turan, zararlının, fındık bahçelerindeki popülasyon yoğunluğunu, mevsimsel dağılımını ortaya koymak, zararlının, fındığın fiziksel ve kimyasal özelliklerine verdiği zararı belirlemek amacıyla 2025 Ocak'ta "Giresun İlinde Fındık Bahçelerinde Bulunan Kahverengi Kokarca Popülasyon ve Zarar Yoğunluğunun Belirlenmesi Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

        Giresun genelinde sahil, orta ve yüksek kesimlerdeki fındık üretimi yapılan tüm bahçelerde araştırma yapılması hedeflenen projenin 1,5 yılda tamamlanacağını belirten Turan, "Buralarda böceğin öncelikle çıkış zamanı yoğunluğunu belirleyeceğiz. Daha sonra da hasat sonrasında örnekler alarak inceleyeceğiz. Ne tür değişiklikler yapıyor, bunları ortaya koyacağız." dedi.

        Turan, üniversite tarafından desteklenen projeyle kahverengi kokarca zararlarının yanı sıra çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçladıklarının altını çizerek, "Hedefimiz, fındıkta kahverengi kokarca ne kadar zarar oluşturuyor, randımanı ne kadar etkiliyor bunları belirlemek." diye konuştu.

        Kahverengi kokarcanın fındıktaki zararına ilişkin daha önce kısıtlı alanda yaptıkları araştırmalarda, fındığın 30 randımanın altına düştüğünü tespit ettiklerini vurgulayan Turan, "TMO'nun alım şartları var. Bazı bahçelerdeki fındıklar, bu şartları taşımıyor. Dolayısıyla üretici bunu satamayacak. Giresun'un ilçelerinde sahil, orta ve yüksek kollarda aldığımız örneklerde bunları belirlemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        - "İklimin uygun olduğu bu dönemlerde çıkışlar başladı"

        Doç. Dr. Ali Turan, proje çerçevesinde zararlının fındığın kimyasal özelliklerine etkilerinin de inceleneceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Fındığın kimyasal özellikleri var. Özellikle doymamış yağ asitleri insan sağlığı açısından çok önemli. Kalp damar hastalıklarına, kolesterole iyi geliyor. Bu özelliği hangi düzeyde etkilemekte, tüm bunları ortaya koyacağız. Üreticinin kaybı hangi düzeyde olacak. Bu çalışma sonuncunda ilde bunları ortaya koymuş olacağız."

        Turan, kahverengi kokarca zararlısının sebep olduğu zarara ilişkin daha önce belirli alanlarda yaptıkları araştırmalar sonucunda elde edilen verilere ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

        "Daha önceki çalışmalarımızda da zararlı sürecini takip ediyoruz. Randıman düşüklüğüne, dolayısıyla da fındıkta kalite kayıplarına sebebiyet veriyor. Böceğin emgi yaptığı yerde oksidasyon oluşuyor. Bu da fındığın bozulmasına, raf ömrünün kısalmasına neden oluyor, çikolata ve diğer ürünlerde kullanımını engelliyor. Bu değerler üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalarda bazı değerler elde ettik. Örneğin fındıklarda ilk bozulmanın göstergesi serbest yağ asitliğidir. Fındıkta normalde yüzde 0,4 ve altında olması gereken oleik asit miktarının, böcek emgisi olan üründe yüzde 1,5 hatta 2'lere çıktığını tespit ettik."

        Turan, kahverengi kokarcanın Giresun'da geçen yıl fındığa zarar vermeye başladığına işaret ederek, "İklimin uygun olduğu bu dönemlerde çıkışlar başladı. Zarar yoğunluğunu takip edip, bu çalışmamızı devam ettireceğiz." dedi.

        Doç. Dr. Ali Turan, proje kapsamında bu dönemde fındık bahçelerinde kahverengi kokarcanın yayılım sürecini izlediklerini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahç...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahç...
        Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı
        Giresun'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı
        Bocce Grup Müsabakaları Bulancak'ta başladı
        Bocce Grup Müsabakaları Bulancak'ta başladı
        Giresun'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Giresun'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Türkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 4 ayında 852 milyon doları aşkın g...
        Türkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 4 ayında 852 milyon doları aşkın g...