Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Giresun'un Dereli ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Giresun'un Dereli ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
İlçenin Kızıltaş köyünde yalnız yaşayan M.U'ya (76) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, bir kişinin cansız bedeni bulundu.
M.U'ya ait olduğu belirlenen cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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