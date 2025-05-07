Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçenin Kızıltaş köyünde yalnız yaşayan M.U'ya (76) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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