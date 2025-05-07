Espiye'de öğrencilerden jandarmaya ziyaret
Espiye Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Espiye Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, jandarma trafik ve asayiş araçlarını inceleyen öğrencilere faaliyetlere ilişkin de bilgi verildi.
Ziyaret anısına öğrencilere, şapka ve boyama kitabı hediye edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.