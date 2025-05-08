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        Giresun'da Balaban kuşu koruma altına alındı

        Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan Balaban kuşu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:54
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        Giresun'da Balaban kuşu koruma altına alındı
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        Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan Balaban kuşu koruma altına alındı.

        Dereli kent merkezinde Balaban kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

        Görevlilerce koruma altına alınan ve yarası bulunmayan kuş, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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