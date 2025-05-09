GÜNCELLEME - Giresun'da lisede silahlı saldırıya uğrayan geçici işçi statüsündeki 2 kız kardeş öldü

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki abla ve kardeşini silahla öldürdü.

Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralandığı belirlenen Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş (30), olay yerindeki müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Yonca Çavuş, ardından da kardeşi Rana Çavuş Gökçin hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı A.T. (53) ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

- "Adli soruşturmayla sebepleri tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır"

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Serdengeçti, gazetecilere, yaşanan olay dolayısıyla üzgün olduğunu belirterek, Giresun halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın 09.35 sularında gerçekleştiğini ifade eden Serdengeçti, "Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde KHK 696 sayılı kadrolu geçici işçi personeli olan üç personelden 1972 doğumlu şüpheli A.T, iki bayan personele saldırı gerçekleştirdi." dedi.

"Bu menfur saldırıyı tüm kalbimle nefretle kınıyorum. Hem Milli Eğitim camiamıza hem okulumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullanan Serdengeçti, "Şüphelinin mahkum kadrosundan geçici işçi olarak çalıştığı yönünde bilgi var, bu doğru mudur?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"696 sayılı KHK kapsamındaki kadrolu gözüküyorlar. Hükümlü kadrosundan geçip geçmediği tetkik edilecek o noktada. Bu nihayetinde bizim kanunlarımızla ilişkili. Bu personel 5 yıldır Milli Eğitim camiamızda çalışıyor, son ana kadar bu manada bir işaret yoktu, bir sıkıntı yoktu hatta ücretsiz izindeydi. Böyle aradaki bir hadiseden dolayı, neden kaynaklandığı şu anda zaten adli soruşturma başlatılmıştır, idari soruşturma da başlatıldı o noktada. Adli soruşturmayla da sebepleri tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır. Fail eldedir, önemli olan bu, şu noktada. Gözaltında, yakalandı."

Vali Serdengeçti, "Öğrencilerle ilgili bir sıkıntı var mı?" sorusu üzerine, "Öğrencilerimiz açısından hiçbir sıkıntı mevcut değil, zaten hadise kapalı bir alanda cereyan etti. Öğrencilerimizle ilgili cuma günü tatil ettik. Eğitim öğretim uygun bir zamanda başlayacaktır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.