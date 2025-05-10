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        Piraziz'de Sahil Aydınlatma, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi başladı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde Sahil Aydınlatma, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:17
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        Piraziz'de Sahil Aydınlatma, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi başladı
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde Sahil Aydınlatma, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi çalışmalarına başlandı.

        Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, yaptığı açıklamada, projenin ilçenin çehresini değiştireceğini belirtti.

        Sahilin sadece yazın değil, yılın dört mevsimi yaşayan bir sosyal alan haline getirileceğini ifade eden Ayyıldız, sahil bandında aydınlatma sistemleri kurulacağını, bisiklet ve yürüyüş yolları inşa edileceğini kaydetti.

        Ayyıldız, projenin vatandaşlara daha fazla spor ve sosyal yaşam olanağı sunacağını sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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