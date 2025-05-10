Piraziz'de Sahil Aydınlatma, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi başladı

Giresun'un Piraziz ilçesinde Sahil Aydınlatma, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, yaptığı açıklamada, projenin ilçenin çehresini değiştireceğini belirtti.

Sahilin sadece yazın değil, yılın dört mevsimi yaşayan bir sosyal alan haline getirileceğini ifade eden Ayyıldız, sahil bandında aydınlatma sistemleri kurulacağını, bisiklet ve yürüyüş yolları inşa edileceğini kaydetti.

Ayyıldız, projenin vatandaşlara daha fazla spor ve sosyal yaşam olanağı sunacağını sözlerine ekledi.