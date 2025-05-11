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        Giresun'da sağlık çalışanları etkinlikte bir araya geldi

        Giresun'da, sağlık çalışanlarına yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:18
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        Giresun'da sağlık çalışanları etkinlikte bir araya geldi
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        Giresun'da, sağlık çalışanlarına yönelik etkinlik düzenlendi.

        Sağlık Sen Giresun Şubesince Anneler ve Hemşireler Günü ile Ebeler Haftası dolayısıyla bir restoranda program organize edildi.

        Şube Başkanı Ogün Elifoğlu, geleneksel hale getirdikleri programda üç özel günü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü, sosyal ve maddi kazanımları için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Elifoğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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