Giresun'da sağlık çalışanları etkinlikte bir araya geldi

Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü, sosyal ve maddi kazanımları için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Elifoğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.​​​​​​​

Sağlık Sen Giresun Şubesince Anneler ve Hemşireler Günü ile Ebeler Haftası dolayısıyla bir restoranda program organize edildi.

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