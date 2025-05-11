Dereli'deki öğrencilere yönelik tarihi ve kültürel gezi düzenlendi

Giresun'un Dereli ilçesinde ortaokul öğrencileri, İstanbul, Ankara ile Çanakkale'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

İlçeye bağlı Yavuzkemal Beldesi Şehit Emrah Eker İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, belde belediyesi tarafından organize edilen dört günlük gezi kapsamında İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultan Ahmet Camisi ile bazı müzeleri, Çanakkale Şehitlik Abidesi ile Ankara'da Anıtkabir ve Gazi Meclisi ziyaret etti.

Belde Belediye Başkanı Adem Önal, aptığı açıklamada, ilk kez öğrencilere yönelik gezi programı düzenlediklerini söyledi.

Önal, öğrencilerin ilk kez tarihi ve kültürel mekanları görme imkanı bulduğuna işaret ederek, "Geleceğimizin mimarı gençlerimiz için bir ilk olan ziyaretlerimiz, gençlerimize milli ve manevi değerlerimiz konusunda pek çok farkındalık kazandırdı. Belediyemiz öncülüğünde düzenlenen gezimizin gerçekleşmesinde destek olan hayırsever halkımıza ve ilgililere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.