Görele Belediye Başkan Dede'den şehit annelerine ziyaret

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Başkan Dede, şehit uzman çavuş Murat Kasım, şehit jandarma er Coşkun Köçek ile şehit polisler Ahmet Karaal, Necip Karameşe ve Kadir Aydın'ın ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Dede, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kıymetli anneleri başımızın tacıdır. Anneler Günü vesilesiyle vatanı ve milleti için inandığı değerleri korumak uğruna hayatını feda eden kahraman şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek, bir nebze olsun yanlarında olmak istedik. Onların acısı bizim acımızdır ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm şehit annelerimizin ve şehit eşlerinin Anneler Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."