Karadenizli ihtiyar delikanlı, güvercinleri beslemeyi bir gün bile aksatmıyor

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 92 yaşındaki Ali Haydar Turan, bir gün bile beslemeyi aksatmadığı güvercinlerle huzur buluyor.

Espiye ilçesinde çobanlık yaptıktan sonra uzun yıllar ekmek fırını işleten Turan, yaklaşık 5 yıl önce işini tamamen bıraktı. Oğlu ve eşi vefat eden, 3 kız babası Turan, kendini hayır yapmaya adadı.

Turan, bu kapsamda 3 yıl önce sokakta beslemeye başladığı güvercinlere ayrı bir sevgi duydu.

İlerleyen yaşına rağmen evinden her gün çıkarak Hükümet Konağı önündeki alana gelen Turan, günde 5 kilogram yemi sabah ve akşam saatlerinde güvercinlere veriyor.

Günde iki defa güvercinleri besleyen Turan, AA muhabirine, hayır yapmak için güvercinleri beslediğini söyledi.

Yemleri kendisinin aldığını dile getiren Turan, bazen de hayırseverlerin yem getirdiğini ifade etti.

Turan, güvercinlerle arasında bağ oluştuğunu belirterek, "Beni artık tanıyorlar, hemen yanıma geliyorlar. Kuşlar insanı tanır mı? İşte tanıyor. Onları doyuruyorum, yaşamım böyle." dedi.