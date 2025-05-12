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        Karadenizli ihtiyar delikanlı, güvercinleri beslemeyi bir gün bile aksatmıyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 92 yaşındaki Ali Haydar Turan, bir gün bile beslemeyi aksatmadığı güvercinlerle huzur buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:09
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        Karadenizli ihtiyar delikanlı, güvercinleri beslemeyi bir gün bile aksatmıyor
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 92 yaşındaki Ali Haydar Turan, bir gün bile beslemeyi aksatmadığı güvercinlerle huzur buluyor.

        Espiye ilçesinde çobanlık yaptıktan sonra uzun yıllar ekmek fırını işleten Turan, yaklaşık 5 yıl önce işini tamamen bıraktı. Oğlu ve eşi vefat eden, 3 kız babası Turan, kendini hayır yapmaya adadı.

        Turan, bu kapsamda 3 yıl önce sokakta beslemeye başladığı güvercinlere ayrı bir sevgi duydu.

        İlerleyen yaşına rağmen evinden her gün çıkarak Hükümet Konağı önündeki alana gelen Turan, günde 5 kilogram yemi sabah ve akşam saatlerinde güvercinlere veriyor.

        Günde iki defa güvercinleri besleyen Turan, AA muhabirine, hayır yapmak için güvercinleri beslediğini söyledi.

        Yemleri kendisinin aldığını dile getiren Turan, bazen de hayırseverlerin yem getirdiğini ifade etti.

        Turan, güvercinlerle arasında bağ oluştuğunu belirterek, "Beni artık tanıyorlar, hemen yanıma geliyorlar. Kuşlar insanı tanır mı? İşte tanıyor. Onları doyuruyorum, yaşamım böyle." dedi.

        Yaz kış her zaman yem bıraktığını aktaran Turan, kış mevsiminde, soğuk havalarda güvercinlerin aç kalacağını düşünerek daha duyarlı davrandığını vurguladı.

        - "Hayır yapmak huzur veriyor"

        Turan, evinin de meydana yakın olduğuna işaret ederek, güvercinlere yem vermek için gelip gitmekte zorlanmadığını kaydetti.

        Güvercinlere ayrı bir sevgi duyduğuna dikkati çeken Turan, "Bana gözleriyle bakıyorlar. Beni binaların üzerinden takip ederler. Elimde yemle meydana geldiğimde hemen yanıma gelirler." diye konuştu.

        Turan, hayır yapmanın huzur verdiğini vurgulayarak, "Zor durumda olan insanlara da yardım ederim. Oğlum, kardeşim, annem ve babamı kaybettim. Ailemin en yaşlısı benim." ifadesini kullandı.

        Sağlığını çoban olarak çalışmasına borçlu olduğunu belirterek, küçükbaş hayvanlarının sütü ve doğal beslenmesi sonucu şu an iyi durumda olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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