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        Alucra'da trafik haftasÄ± etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi

        Giresun'un Alucra ilÃ§esinde jandarma trafik ekipleri, trafik haftasÄ± kapsamÄ±nda kÃ¶y okulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu AjansÄ±
        GiriÅŸ: 12.05.2025 - 16:51 GÃ¼ncelleme: 12.05.2025 - 16:51
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        Alucra'da trafik haftasÄ± etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi
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        Giresun'un Alucra ilÃ§esinde jandarma trafik ekipleri, trafik haftasÄ± kapsamÄ±nda kÃ¶y okulunu ziyaret etti.

        Alucra Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± trafik timleri, YeÅŸilyurt KÃ¶yÃ¼ Ä°lkokuluâ€™nu ziyaret ederek Ã¶ÄŸrencilerle bir araya geldi.

        Etkinlikte, Ã¶ÄŸrencilerin bisikletleri jandarma gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan tamir edildi.

        Programda Ã¶ÄŸrencilere trafik iÅŸaret ve kurallarÄ± hakkÄ±nda da bilgiler verildi.

        Anadolu AjansÄ± ve DHA tarafÄ±ndan geÃ§ilen tÃ¼m Giresun haberleri, bu bÃ¶lÃ¼mde Haberturk.com editÃ¶rlerinin hiÃ§bir editoryal mÃ¼dahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarÄ±ndan geldiÄŸi ÅŸekliyle yer almaktadÄ±r. Giresun Haberleri alanÄ±nda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabÄ± haberi geÃ§en ajanslardÄ±r.