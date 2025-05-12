Alucra'da trafik haftasÄ± etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi
Giresun'un Alucra ilÃ§esinde jandarma trafik ekipleri, trafik haftasÄ± kapsamÄ±nda kÃ¶y okulunu ziyaret etti.
GiriÅŸ: 12.05.2025 - 16:51 GÃ¼ncelleme: 12.05.2025 - 16:51
Giresun'un Alucra ilÃ§esinde jandarma trafik ekipleri, trafik haftasÄ± kapsamÄ±nda kÃ¶y okulunu ziyaret etti.
Alucra Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± trafik timleri, YeÅŸilyurt KÃ¶yÃ¼ Ä°lkokuluâ€™nu ziyaret ederek Ã¶ÄŸrencilerle bir araya geldi.
Etkinlikte, Ã¶ÄŸrencilerin bisikletleri jandarma gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan tamir edildi.
Programda Ã¶ÄŸrencilere trafik iÅŸaret ve kurallarÄ± hakkÄ±nda da bilgiler verildi.
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