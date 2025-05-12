Alucra'da trafik haftasÄ± etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi

Programda Ã¶ÄŸrencilere trafik iÅŸaret ve kurallarÄ± hakkÄ±nda da bilgiler verildi.

Alucra Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± trafik timleri, YeÅŸilyurt KÃ¶yÃ¼ Ä°lkokuluâ€™nu ziyaret ederek Ã¶ÄŸrencilerle bir araya geldi.

Giresun'un Alucra ilÃ§esinde jandarma trafik ekipleri, trafik haftasÄ± kapsamÄ±nda kÃ¶y okulunu ziyaret etti.

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