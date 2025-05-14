Giresun Üniversitesinden FAE'nin projelerine istatistik bilimi ve yapay zeka desteği sağlanacak

Giresun Üniversitesi tarafından, Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) sürdürülen veya başlatılacak projelere istatistik bilimi ve yapay zeka desteği verilecek.

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Eğrioğlu, AA muhabirine, FAE ile işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

FAE'nin fındık alanında birçok projesi bulunduğunu belirten Eğrioğlu, "Veri anlamında birikimleri bulunuyor. Sürekli araştırma ve proje yaptıkları için istatistik danışmanlığına ihtiyaç duyuyorlar. Aynı zamanda son yıllarda yapay zeka popüler olduğu için yapay zeka anlamında da danışmanlığa ihtiyaç duyuyorlar." dedi.

Eğrioğlu, geçmişte de FAE ile işbirlikleri yaptıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu bir fırsat bilerek biz de araştırma ve işbirliği yapmak için çalışma içerisine girdik. FAE'ye bir ziyaret yaptık. FAE'nin yapacağı projelerde hem istatistik hem de yapay zeka alanında destek vereceğiz. Öğretim üyeleri orada gerçek hayat problemlerinin içerisine dahil olsunlar istiyoruz. Gerçek hayat verileriyle uğraşıp, kendi teorik araştırmalarını uygulamalı hale çevirme fırsatı olsun. Çalışmaların ilimize ve memleketimize faydalı olması hedefindeyiz."