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        Fındık Araştırma Enstitüsü özel sektör ile işbirliği yapacak

        Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) Müdürlüğü, Ülker ve Balsu gıda firmalarıyla işbirliği protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:03
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        Fındık Araştırma Enstitüsü özel sektör ile işbirliği yapacak
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        Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) Müdürlüğü, Ülker ve Balsu gıda firmalarıyla işbirliği protokolü imzaladı.

        Enstitünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, protokol sayesinde işbirliğini güçlendirerek, sektöre yönelik ortak projeler geliştirmenin amaçlandığı belirtildi.

        Tarafların katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, yürütülecek projeler ve olası çalışma alanları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

        Açıklamada, özellikle Ar-Ge çalışmaları, kalite iyileştirme süreçleri ve sürdürülebilir üretim uygulamaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğine işaret edildi.

        Ayrıca işbirliği sayesinde hem sektör hem de bölge ekonomisi için önemli katkılar sağlamasının beklendiği kaydedildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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