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        Giresun'da engelliler polislerle birlikte sürücülere broşür dağıttı

        Giresun'da engelliler, polislerin denetimi sırasında sürücülere broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:59
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        Giresun'da engelliler polislerle birlikte sürücülere broşür dağıttı
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        Giresun'da engelliler, polislerin denetimi sırasında sürücülere broşür dağıttı.

        Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelliler, Karadeniz Sahil Yolu'nun Aksu Mahallesi mevkisindeki uygulama noktasında denetim yapan polislere eşlik etti.

        Polislerin denetimi sırasında engelli bireyler de sürücü ve yolcuları trafik kurallarını içeren broşür verdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, etkinliğin, Engelliler Haftası ve Aile Yılı faaliyetleri kapsamında farkındalık oluşturma adına düzenlendiğini söyledi.

        Güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Modaoğlu, sürücü ve yolculara trafik kurallarının yanı sıra Aile Yılı ile ilgili bilgilerin de yer aldığı broşürlerin dağıtıldığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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