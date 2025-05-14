Giresun'da engelliler polislerle birlikte sürücülere broşür dağıttı

Giresun'da engelliler, polislerin denetimi sırasında sürücülere broşür dağıttı.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelliler, Karadeniz Sahil Yolu'nun Aksu Mahallesi mevkisindeki uygulama noktasında denetim yapan polislere eşlik etti.

Polislerin denetimi sırasında engelli bireyler de sürücü ve yolcuları trafik kurallarını içeren broşür verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, etkinliğin, Engelliler Haftası ve Aile Yılı faaliyetleri kapsamında farkındalık oluşturma adına düzenlendiğini söyledi.

Güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Modaoğlu, sürücü ve yolculara trafik kurallarının yanı sıra Aile Yılı ile ilgili bilgilerin de yer aldığı broşürlerin dağıtıldığını kaydetti.