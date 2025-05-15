Güce'de "Rus İşgali ve Harşit Savunması" konferansı düzenlendi

İlçe Kaymakamlığı müftülük konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Adnan Yazıcı, 1916-1917 yılları arasında Rus işgali altındaki Harşit bölgesinde verilen mücadele, yöre halkının yaşadığı sıkıntılar ve Şabankale savunma hattında yaşanan süreci anlattı.

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