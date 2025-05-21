Alucra'da tarımsal ürünlerin arazi kontrolleri yapılıyor

Giresun'un Alucra ilçesinde tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilecek zirai don riski ve ürün sağlığı için arazi kontrolleri gerçekleştiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında Kemallı Mahallesi ile Günügüzel, Yükselen, Kaledibi, Aktepe, Karabörk, Fevziçakmak köylerindeki buğday, yonca, arpa ve mısır ekili araziler inceleniyor.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde ürünlerde don zararı, hastalık ve zararlı etkileri ile genel gelişim sürecini gözlemliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferhat Çelik, kontrollerin tüm köylerde sürdürüleceğini, amaçlarının çiftçilerin verimli, sürdürülebilir ve sağlıklı tarımsal üretim yapabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.