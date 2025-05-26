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        Görele'de, "Giresun'un Değerleri Bizim Uşaklar" oyunu sahnelendi

        Giresun'un Görele ilçesine "Giresun'un Değerleri Bizim Uşaklar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:26
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        Görele'de, "Giresun'un Değerleri Bizim Uşaklar" oyunu sahnelendi
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        Giresun'un Görele ilçesine "Giresun'un Değerleri Bizim Uşaklar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Ertan Kara'nın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Yaşar Kemal Habiboğlu yaptı.

        Görele Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'un kültürel mirasını sahneye taşıyan oyun yazarına, yönetmene ve oyunculara teşekkür etti.

        Belediye olarak sanata ve kültüre her daim destek vereceklerini belirten Çakıcı, "Harika bir oyundu. Emeklerinizden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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