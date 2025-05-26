Görele'de, "Giresun'un Değerleri Bizim Uşaklar" oyunu sahnelendi

Giresun'un Görele ilçesine "Giresun'un Değerleri Bizim Uşaklar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Ertan Kara'nın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Yaşar Kemal Habiboğlu yaptı.

Görele Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'un kültürel mirasını sahneye taşıyan oyun yazarına, yönetmene ve oyunculara teşekkür etti.

Belediye olarak sanata ve kültüre her daim destek vereceklerini belirten Çakıcı, "Harika bir oyundu. Emeklerinizden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.