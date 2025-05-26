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        Türk fındığı Çin'de tanıtıldı

        Karadeniz İhracatçı Birlikleri'ne (KİB) üye firmalar 19-21 Mayıs tarihleri arasında Çin'de gerçekleştirilen "Sial China Fuarı" fuarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:05
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        Türk fındığı Çin'de tanıtıldı
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        Karadeniz İhracatçı Birlikleri'ne (KİB) üye firmalar 19-21 Mayıs tarihleri arasında Çin'de gerçekleştirilen "Sial China Fuarı" fuarına katıldı.

        KİB'den yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Proje Desteği" kapsamında KİB tarafından yürütülmekte projenin tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, proje paydaşı 8 firmanın, Şanghay'da gerçekleştirilen "Sial China Fuarı"na katıldığı ve yeni ihracat bağlantıları oluşturmaya çalıştıkları ifade edildi.

        Çin'in geniş tüketici pazarına ulaşmak istendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Türkiye'den, Çin'e ihraç edilen gıda ürünleri arasında listenin ilk sırasında yer alan fındık, ülkede adeta Türk tarım ürünlerinin de bayrak taşıyıcısı konumunda bulunmakta. Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon gibi geniş bir coğrafyada yerleşik olan söz konusu ihracatçı firmalar, Şanghay'daki fuarda sadece Karadeniz bölgesinin medarıiftiharı olan fındığa ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmekle kalmadı, dünyanın en gelişmiş fındık işleme tesislerine sahip olan Türk fındık sanayisini de Çin'de en iyi şekilde temsil etti."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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